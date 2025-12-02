La Liga’da haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri için geri sayım sürerken, Barcelona ile Atletico Madrid sezonun kritik randevusunda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu!

Real Madrid’in geçtiğimiz haftaki puan kaybıyla yeniden ilk sıraya yerleşen Barcelona, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid ise deplasmanda rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı planlıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Barcelona - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 açıklandı!

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Spotify Camp Nou’da oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Atletico Madrid maçı 2 Aralık Salı günü saat 23.00’te başlayacak. Barcelona taraftarı önünde galibiyet hedeflerken Atletico Madrid deplasmandan puan çıkarıp zirveyle aradaki farkı kapatmak istiyor.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Barcelona muhtemel 11:

J. García, J. Koundé, P. Cubarsí, E. García, A. Balde, M. Casadó, Pedri, L. Yamal, D. Olmo, Raphinha, Lewandowski

Atletico Madrid muhtemel 11:

J. Oblak, Pubill, J. M. Giménez, D. Hancko, M. Ruggeri, Koke, G. Simeone, C. Gallagher, P. Barrios, A. Baena, J. Álvarez

