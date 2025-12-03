Türkiye Gazetesi
İran'da deprem! Van'da da hissedildi
İran'ın Khoy kentinde 4 şiddetinde deprem oldu. AFAD, Van'dan da hissedilen depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, İran'ın Khoy kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.05’te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Van'ın Özalp ilçesine 39 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Can veya mal kaybına ilişin bir açıklama yapılmadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR