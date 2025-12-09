Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda üçüncü eşi tarafından darp edildiğini iddia ederek, yüzü ve bacağındaki morlukların görüldüğü fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Yıldız Asyalı 'Gel Konuşalım' programına bağlanarak yaşadıklarını paylaştı. Eşi Semih Demirci ise boşanma aşamasında olduklarını belirterek “Kendisi şiddete meyilli bir kişi, şizofreni hastası. İki kez darp etti beni” dedi.

Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve özellikle Hayat Bilgisi dizileriyle tanınan Yıldız Asyalı, oyunculuğun yanı sıra müzik alanındaki çalışmalarıyla da biliniyor. Uzun süredir sakin bir hayat sürmesine rağmen özel yaşamıyla zaman zaman gündeme gelen Asyalı, evlilikleriyle de medyada sıkça konuşulan isimler arasında.

3. EVLİLİĞİNİ YAPMIŞTI

İlk evliliğini 2015 yılında iş adamı Emre Vatansever ile yapan Asyalı, bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuştu, çift 2017 yılında boşanmıştı. İkinci evliliğini 2020 yılında yönetmen Kerem Saka ile yapan Asyalı, bu evliliği de aynı yıl sonlandırmıştı. Üçüncü evliliğini Mayıs 2025’te iş adamı Mustafa Semih Demirci ile gerçekleştiren Asyalı, evliliğin üzerinden yalnızca 7 ay geçmesinin ardından şiddet gördüğünü öne sürdü.

YANAĞI VE BACAĞINDAKİ İZLERİ GÖSTERDİ

Gel Konuşalım programına katılan Yıldız Asyalı, yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Yanağında ve bacağındaki darp izlerini göstererek konuşan Asyalı, eşinin kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığını ve ayrılmak istediğini söylediğini ifade etti. Eylül ayında korktuğu için uzaklaştırma kararı çıkarttığını belirten oyuncu, “Bir yandan çok güzel yalan söyler, sürekli beni suçlar, hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“SÜREKLİ BENİ SUÇLUYOR”

7 ay önce evlendiği eşiyle yaşadığı şiddet olaylarına açıklık getiren Asyalı, şunları söyledi:

“Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum.”

Eşinin agresif yapıda olduğunu belirten Asyalı, sözlerinin devamında ise “Çok ayrıntı vermek istemiyorum ama ilk olarak benim bir yakınımı arayıp bağırıp çağırıp küfür etti arkadaşlarımızla yemek yerken. Benim önceden birlikte çalıştığım patronuma hakaret etti. Sürekli bir bağırma potansiyeli… Yanında kim var kim yok hiç önemli değil. Beni delirtip suçlu durumuna düşürüyor” şeklinde konuştu.

SEMİH DEMİRCİ: O BENİ İKİ KEZ DARP ETTİ

Yıldız Asyalı’nın darp ve şiddet iddialarını reddeden Mustafa Semih Demirci, Gel Konuşalım programına bağlanarak farklı iddialarda bulundu.

Boşanma sürecinde olduklarını açıklayan Semih Demirci, Asyalı’nın kendisini darp ettiğini öne sürerek, “Darp raporlarım mevcut” dedi. Semih Demirci, Yıldız Asyalı hakkında, “Kendisi şiddete meyilli bir kişi, şizofreni hastası ve bu konuda tedavi görmeli. 7-24 içen bir insan. Alkol aldığında bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kez darp etti beni” ifadelerini kullandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA CEVAP

Ayrıca, Asyalı’nın kendisi için çıkarttığı uzaklaştırma kararıyla ilgili de konuşan Demirci, “Bu konuda bana iftira attı” iddiasında bulundu.

