Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Binası'nda 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için görülen davanın ardından Ebubekir Baran ve ölen eşi Sema Nur S.'nin ailesi arasında kavga çıktı.

18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmanın ardından Ebubekir Baran (28) ve ailesi, hayatını kaybeden eski eşi Sema Nur S.'nin (24) annesi Şenses S. (47), kızkardeşi Seda Nur S. (24) ve yakınlarıyla koridorda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavga dönüştü. İSema Nur S.'nin yakınları olan Ş.S.T. (17) ile S.A., Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran'a yumruk attı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri tarafları ayırdı ve aileler adliyeden ayrıldı.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Öte yandan Ebubekir Baran, eski eşinin kardeşi Muhammed Can S.'nin (21) kendisini 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Baran'ın şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Esenler'de 10 Haziran'da meydana gelen olayda iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Ebubekir Baran'ın (28) yaşadığı binanın önüne gelen Sema Nur S. (24), "Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum" demişti. İddiaya göre genç kadın ardından silahla kendini vurmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada boşanma aşamasında olduğu eşi Ebubekir Baran ise gözaltına alınmıştı. Baran'ın ardından serbest bırakıldığı, çiftin 4 yaşındaki çocuğunun ise anneannenin velayetinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Ebubekir Baran ise daha önce yaptığı açıklamalarda eşinin ailesini ve kayınbiraderinin kendisine saldırdığına dair suçlayıcı iddialarda bulunmuştu.

