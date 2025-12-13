Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, ani başlayan karın ağrısı ve nefes darlığının kalp, akciğer veya damar sistemi kaynaklı ciddi sağlık sorunlarının erken belirtisi olabileceğini belirterek, vatandaşları acil servise başvurmaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Polat Durukan, son günlerde artış gösteren karın ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Polat Durukan, bu belirtilerin kimi zaman hayati risk taşıyan hastalıkların erken sinyali olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

"BU İKİ BELİRTİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Acil servise yapılan başvuruların analiz edildiğini belirten Prof. Dr. Durukan, özellikle ani başlayan karın ağrısı ile nefes darlığının birlikte görülmesinin, yalnızca sindirim sistemiyle değil, kalp, akciğer, diyafram veya damar sistemiyle ilişkili ciddi sorunlara işaret edebileceğini ifade etti. Durukan, değerlendirmesinde, "Karın ağrısı çoğu zaman masum bir nedenle ortaya çıkabilir fakat nefes darlığıyla eşleştiğinde klinik tablo tamamen değişir. Akut karın, iç kanamalar, akciğer embolisi, kalp krizi, diyaframa bağlı komplikasyonlar ve daha birçok durum acil müdahale gerektirir. Vatandaşlarımız şikâyetleri geçiştirmeden mutlaka acil servise başvurmalıdır" dedi.

"ERKEN MÜDAHALE KRİTİK ROL OYNUYOR"

Acil servis yetkilileri, karın ağrısı ve nefes darlığının eşlik ettiği vakalarda hastanın ilk değerlendirmesinin hızla yapıldığını, gerek görüldüğünde kan tetkikleri, görüntüleme yöntemleri ve kardiyolojik incelemelerin acil protokoller kapsamında başlatıldığını belirtti.

HASTANEDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Medical Point Gaziantep Hastanesi, özellikle aniden başlayan ve şiddetlenen karın ağrısı, nefes almada güçlük, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, soğuk terleme, çarpıntı, karın bölgesinde sertleşme veya hassasiyet, ağrının sırta, göğse veya omza yayılması gibi durumlarda acil yardım çağrısında bulunulması gerektiğini hatırlattı.



