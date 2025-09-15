Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Madenciliğe Kanada modeli! Uluslararası standart geliyor

Madenciliğe Kanada modeli! Uluslararası standart geliyor

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

TMD, Kanada’nın 15 yılı aşkın süredir uyguladığı TSM programını Türkiye’ye uyarlayacak. Sistem, maden şirketlerinin çevresel ve sosyal risklerini etkin yönetmesini, toplumsal güveni güçlendirmesini ve şeffaf raporlama yapmasını şart koşuyor.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Türkiye Madenciler Derneği (TMD), madencilikte uluslararası standartları Türkiye’ye kazandırmak için önemli bir adım atıyor. TMD ile Kanada Madenciler Derneği (MAC) arasında bugün Ankara’da imzalanacak iş birliği protokolüyle, madencilik faaliyetlerinde çevre, iş sağlığı-güvenliği ve toplumsal sorumluluk alanlarında yeni bir dönem başlayacak.

Protokolle birlikte, Kanada’nın 15 yılı aşkın süredir başarıyla uyguladığı Towards Sustainable Mining (TSM) programı Türkiye’ye uyarlanacak. Bu sistem, maden şirketlerinin çevresel ve sosyal risklerini etkin yönetmesini, toplumsal güveni güçlendirmesini ve şeffaf raporlama yapmasını şart koşuyor. Kanada, Avustralya, Finlandiya ve Norveç’in de aralarında bulunduğu 12 ülkede 200’den fazla maden şirketi tarafından aktif olarak uygulanan TSM, Türkiye’de de kademeli olarak hayata geçirilecek.

"SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN TARİHİ BİR ADIM"

İş birliğinin sektör için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, “MAC ile iş birliği yaparak uluslararası standartların Türkiye’de uygulanmasını sağlayacak bir protokol imzalıyoruz. Bu süreç uzun soluklu olsa da sektörün geleceği için tarihî bir adım. Onların yaklaşık 15-16 yıldır uyguladığı standartları Türkiye’ye uyarlamak için destek alıyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayan şirketler sertifikalandırılacak” dedi.

TSM programı kapsamında şirketler; çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, kriz yönetimi, yerel halkla ilişkiler, su ve atık yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele gibi alanlarda düzenli olarak değerlendirilecek. Her yıl raporlama yapacak olan şirketler bağımsız denetimlerden geçirilerek ve “C” ile başlayıp ve “AAA”ya kadar giden notlar verilecek. Türkiye’nin bu sürece dahil olmasıyla sektör, uluslararası finansmana erişimde avantaj kazanacak, yeni yatırımların önü açılacak ve kamuoyunda güvenilirlik artacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

