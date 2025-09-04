Kanada'dan Rusya'nın savaş gelirine 'çeki düzen'! Petrolde fiyat tavanı düşürüldü

Kanada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş kapsamında enerji ihracatından elde ettiği gelirleri azaltmayı hedefleyerek, deniz yoluyla taşınan Rus menşeli ham petrol için fiyat tavanını düşürdü.

RUS PETROLÜNDE FİYAT TAVANI İNDİRİLDİ

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Maliye ve Ulusal Gelir Bakanı François-Philippe Champagne’in, Rusya’ya petrol ihracatından aktarılan gelirleri daha da azaltmak amacıyla Özel Ekonomik Önlemler (Rusya) Yönetmeliği’nde değişiklikler yaptıkları bildirildi.

Yeni düzenlemeye göre, Rus ham petrolü için fiyat tavanı varil başına 60 ABD dolarından 47,60 ABD dolarına indirildi.

Bakanlık, uygulamanın esnek şekilde yürütüleceğini ve gerekirse ileride fiyat tavanının daha da düşürülebileceğini belirtti. Kurallar ayrıca, gemiye yüklenen ve değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonraki 45 gün içinde varış noktasında boşaltılan mallar için 45 günlük bir istisna dönemi öngörüyor.

Kanada hükümeti, yaptırımların amacını “Rusya’yı, Ukrayna’ya karşı haksız ve sebepsiz savaşını sürdürmek için gerekli finansal kaynaklardan mahrum bırakmak; küresel pazarlara erişimini sınırlamak; gölge filoyu hedef almak; ve koordineli yaptırımların etkisini güçlendirmek” olarak açıkladı. Hükümet ayrıca, müttefiklerle iş birliği yaparak yaptırımların etkili, uyumlu ve değişen jeopolitik ile piyasa koşullarına uygun şekilde uygulanmasını sağlayacağını duyurdu.