Holokost’tan kurtulan Profesör Schabas konuştu: ABD, Almanya ve Kanada soykırım davasında yargılanabilir

Middlesex Üniversitesi profesörü ve Holokost’tan sağ kurtulan bir ailenin üyesi olan uluslararası hukukçu Prof. William Schabas, Gazze’de yaşananların uluslararası hukuk açısından "tarihi bir eşik" olduğunu söyledi.

Schabas, Avrupa Popülizm Araştırmaları Merkezi'ne (ECPS) verdiği özel röportajda, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının "Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarihindeki en güçlü dava" olduğunu savundu.

"İSRAİL'İN POLİTİKASI, FİLİSTİN HALKINI YOK ETMEYE YÖNELİK" Uluslararası ceza hukuku ve soykırım çalışmaları alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Prof. Schabas, İsrail'in Gazze’deki askeri operasyonlarını ve üst düzey yetkililerin açıklamalarını "soykırım niyeti"nin açık göstergeleri olarak değerlendirdi. İlgili Haber Filistin’i tamamen boşaltıp Gazze’yi tatil köyü yapacaklar! "Elimizde sadece davranış kalıpları değil, aynı zamanda açıklamalar ve politikanın açık göstergeleri de var. Bunlar birlikte değerlendirildiğinde, soykırım suçunun unsurları oluşuyor" diyen Prof. Schabas, Savunma Bakanı Gallant’ın Gazze’de su, gıda ve elektriğin kesilmesi yönündeki ifadelerine dikkat çekti. "ZULMÜ KÖRÜKLEYEN KIŞKIRTMA KALIPLARI" Prof. Schabas, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze halkını "varoluşsal tehdit" olarak niteleyen açıklamalarının, tarih boyunca kitlesel zulümleri meşrulaştıran söylem kalıplarıyla örtüştüğünü söyledi. "Irkçı popülist retorikler, geçmişte soykırım suçlarında kitlesel destek oluşturmuştur. Bugün İsrail'de bu tehlikeli dinamiğin örneklerini görmek mümkün" ifadelerini kullanan Prof. Schabas, Ruanda ve Namibya soykırımlarıyla paralellikler kurdu.

"ABD, ALMANYA VE KANADA YARGILANABİLİR"

En dikkat çekici uyarı ise üçüncü taraf ülkelerle ilgili oldu. Prof. Schabas, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere, İsrail'e askeri ve siyasi destek veren devletlerin "soykırımın suç ortağı" olarak yasal sorumluluk riski taşıdıklarını belirtti.

"Bu devletler, önemli nitelikte maddi yardım sağladıkları ölçüde, soykırıma suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler" diyen Prof. Schabas, uluslararası hukukun çifte standartlı uygulanmasının sistematik çöküşe neden olabileceğini vurguladı.

"GAZZE, UAD VE UCM İÇİN BİR SINAV"

Prof. Schabas, Gazze’deki durumun Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi küresel adalet kurumları için bir güvenilirlik testi olduğunu söyledi.

"Gazze, bu kurumların otoritesi ve meşruiyeti için bir sınavdır. Eğer burada tutarlı standartlar uygulanmazsa, iki kademeli bir uluslararası hukuk sistemi yerleşir" diyen Prof. Schabas, bunun dünya genelinde insan haklarının zayıflamasına neden olabileceği uyarısında bulundu.