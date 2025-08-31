Filistin’i tamamen boşaltıp Gazze’yi tatil köyü yapacaklar!

Trump döneminde hazırlanan 38 sayfalık gizli plana göre, savaş sonrası Gazze, 10 yıl boyunca ABD denetiminde bir “mütevelli bölge” olarak yeniden inşa edilecek.

Sızdırılan belgelere göre aynı dönemde İsrail, Filistin’in tanınması girişimine karşılık olarak Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etmeyi değerlendiriyor.

Axios’un ulaştığı plana göre, Gazze Şeridi, tatil köyleri, akıllı şehirler ve teknoloji merkezleriyle donatılarak “Orta Doğu’nun Rivierası”na dönüştürülecek. Plan, bölgede lüks turizm ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla kapsamlı bir yeniden inşa sürecini öngörüyor.

ZORLA DEĞİLMİŞ GİBİ SUNULAN TEHCİR PLANI

ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın ekibinden sızan yeni bir belge, Gazze Şeridi’ni “Riviera” benzeri bir turizm ve teknoloji merkezine dönüştürmeyi hedefleyen tartışmalı bir planı ortaya koydu.

Plana göre, 2 milyondan fazla Gazze sakini, “gönüllü” oldukları iddiasıyla başka ülkelere veya belirlenmiş güvenli bölgelere gönderilecek. Bu kişiler için 5.000 dolar nakit ödeme, kira yardımı ve gıda desteği sağlanması öngörülüyor.

Gazze’deki arazilerini terk edenlere ise, gelecekte kurulması planlanan akıllı şehirlerde “mülk satın almak için kullanılabilecek dijital jetonlar” verilecek.

YATIRIMCILAR HEDEFTE, ABD BÜTÇESİ KULLANILMAYACAK

Axios'a göre, ABD’li vergi mükelleflerinin yük altına alınmayacağı belirtilen planda, 10 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yapılması ve bunun dört katı kadar kazanç elde edilmesi hedefleniyor.

Finansman özel yatırımcılardan sağlanacak.

İSRAİL, BATI ŞERİA'NIN %60'INI İLHAK EDEBİLİR

Öte yandan Axios’un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail hükümeti, başta Fransa, Avustralya, Kanada ve İngiltere olmak üzere birçok ülkenin Filistin’i tanıma kararına karşılık, Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etmeyi değerlendiriyor.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanına, Batı Şeria’nın %60’ına denk gelen C Bölgesi’nin tamamının ilhak edilebileceğini söylediği iletildi.

TRUMP'IN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

İsrail’in nihai kararı, Trump’ın yaklaşımına bağlı.

Trump, 2020’de Netanyahu’nun benzer planlarını iki kez durdurmuştu. Ancak bazı İsrailli yetkililer, Trump’ın bu kez daha esnek olabileceğini öne sürdü.

Axios’a konuşan İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "Planın kapsamı net değil, hükümet içinde ortak bir görüş olup olmadığını da bilmiyorum" dedi.