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Maden aramalarında yeni dönem! Teminata irat, ruhsat kaybı kapıda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maden aramalarında yeni dönem! Teminata irat, ruhsat kaybı kapıda
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Maden aramalarında, yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50’nin altında gerçekleşmesi durumunda yatırımcılardan alınan teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek. Ayrıca her yıl ruhsat bedelinin yüzde 50’si kadar devlet hakkı alınacak.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Meclis tatile girmeden önce yasalaşan yeni enerji paketi ile birlikte maden aramalarına yeni kurallar getirilmişti. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağına göre, maden arama ve sondaj yatırımlarında yatırım için yüzde 5 oranında teminat şartı getiriliyor.

Yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50’nin altında gerçekleşmesi durumunda ise verilen teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek.

UZATMA TALEPLERİNE YÜZDE 30 ŞARTI

Ruhsat süre uzatım taleplerinin uygun görülebilmesi için ruhsata konu faaliyetler kapsamında; talep tarihi itibarıyla yürürlükte olan işletme projesinde beyan edilen toplam üretimin en az yüzde 30’u kadar üretim yapılmış olması mecburiyeti getiriliyor. Aksi hâlde ruhsat süresi uzatılmayacak.

Ayrıca işletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar devlet hakkı alınacak.

SONDAJ BİLGİLERİ GÜNLÜK GİRİLECEK

Öte yandan sondaj başlangıç ve bitiş tarihleri ile sondaj lokasyon bilgilerinin başlangıç tarihinden bir hafta öncesine kadar, sondaj ilerlemesine ilişkin metraj bilgileri de günlük olarak e-Maden sistemine girilecek.

Sondaj kuyu lokasyonlarının denetime kadar muhafaza edilmesi; sondaj sonucunda alınan karotların, karot sandıklarına istiflenerek muhafaza edilmesi; karot sandıklarında kuyu adı, karotun alındığı il/ilçe, kuyu eğim ve derinliği ile sondaj başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgilerin yazılı olması ve yüksek çözünürlüklü bir kamera ile fotoğraflanması da zorunlu olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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