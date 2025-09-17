Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Körfez'de organik tarım teşvik ediliyor! Yerli tohumlarda ilk hasat heyecanı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yerli tohumların korunması ve organik tarımın teşvik edilmesi amacıyla başlatılan “Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında ilk hasat gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde biber, salatalık, fasulye ve patlıcan gibi ürünlerden elde edilen tohumlar, kurutma işleminin ardından gelecek sezon tekrar toprakla buluşturulacak ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Proje, çevre köylerden ve Bakanlık tarafından temin edilen ata tohumlarıyla yürütülüyor. Elde edilen tohumlar önce fide hâline getirilerek Körfez Belediyesi tarım uygulama alanına dikildi.

TOHUM ÇIKARMA SÜRECİ BAŞLADI

Bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından ürünler eylül ayında hasat edildi. Hasat edilen ürünlerden tohum çıkarma ve kurutma süreci başlatıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi ile yerli ve millî tarımın temel yapı taşı olan tohumlarımızı koruyor, çoğaltıyor ve yeniden toprağa kazandırıyoruz. Kimyasal ilaç veya suni gübre kullanmadan üretim yapıyoruz. Hem topraklarımızı koruyor hem de sağlıklı gıdaya erişimi sağlıyoruz. Gelecek yıl üretim alanını genişleterek çiftçilerimizle paylaşmayı hedefliyoruz” dedi. Binali Aslan İHA

