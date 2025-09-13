Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Her biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı

Her biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Her biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı
Domates, Ata Tohumu, Sason, Batman, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yarım asırlık ata tohumları ile doğal ve ilaçsız yetiştirilen dev domatesler görenleri hayrete düşürüyor. Yetiştirilen her bir domatesin ağırlığı 1 kilogram ile 1 buçuk kilogram ağırlığında değişirken, köylüler ürünlerini pazarda kilosu 30-35 liradan satışa çıkarıyor.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Soğanlı köyünde, rakımı 2978 metreyi bulan Mereto Dağı’nın eteklerinde yaşayan köylüler, yıllardır nesilden nesile aktardıkları ata tohumlarıyla dev boyutlarda domatesler yetiştiriyor. Her biri 1 ila 1,5 kilogram ağırlığında olan bu domatesler, hem büyüklükleri hem de aromalarıyla dikkat çekiyor.

Her biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı - 1. Resim

KİLOSU 35 LİRADAN SATILIYOR

Köylüler sabahın erken saatlerinde hasat ettikleri domatesleri ilçe merkezine getirerek kilosunu 30 ila 35 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor. Ürünlerin yoğun talep gördüğünü belirten vatandaşlardan Sabahattin Atalay, "Bu köyün domatesleri meşhurdur. Ata tohumu ile yetiştirilen domateslere büyük bir talep var. Bu kadar büyük olmalarının sebebi yerli tohum olmalarından dolayı ve soğuk su ile sulanmalarından dolayıdır. Domateslerin ağırlığı bir kilodan fazla" dedi.

Her biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı - 2. Resim

"BUNLAR ATALARIMIZDAN KALA TOHUMLAR"

Soğanlı köyü sakinlerinden Sabri Algan ise, üretimde kullandıkları tohumların atalarından kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Bunlar atalarımızdan kala tohumlar. Tamamen doğal yetiştiriyoruz, hormonsuz ilaçsız soğuk su ile yetiştiriyoruz. Yüksek yer olduğu için serin yerde yetişiyorlar o yüzden aroması da farklıdır. Bizler emek veriyoruz Allah da bize veriyor. Bu tohumlar bizim eskiden beri sakladığımız tohumlar. Sürekli çoğaltıyoruz. Bu tohumlardan millete de veriyoruz. 5 metreden kokusunu alırsınız, doğal domateslerdir. Babalarımızdan kalan tohumları bizler de yaşatmaya devam edeceğiz. Her biri bir kilo bir kilo 250 gram gelen domatesler."

Her biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı - 3. Resim

DOMATESLER İLGİ ÇEKİYOR

Soğanlı köyünün doğal tarım yöntemleri ve ata tohumlarıyla elde ettiği bu özel ürünler, hem sağlıklı beslenmek isteyen tüketicilerin hem de doğal tarımı destekleyenlerin ilgisini çekiyor.

Her biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

