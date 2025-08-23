Batman'da kahreden olay: Arkadaşının cinayete kurban gitmesine dayanamadı, intihar etti

Acı olay Batman'ın Karayün köyünde yaşandı. Köyde çıkan tartışma sonucu 24 yaşındaki Şehmus Kılınç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü.

Arkadaşının ölüm haberini alan 22 yaşındaki Furkan Can Kılınç ise Tilmerç Mahallesi’nde belindeki tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Ölen her 2 arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaylarla ilgili polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.