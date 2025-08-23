Batman'da kahreden olay: Arkadaşının cinayete kurban gitmesine dayanamadı, intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batman'da iki arkadaşın öldüğü olayın detayları belli oldu. 24 yaşındaki Şehmus Kılınç'ın cinayete kurban gittiği, ölüm haberini alan 22 yaşındaki Furkan Can Kılınç'ın da intihar ettiği öğrenildi.
Acı olay Batman'ın Karayün köyünde yaşandı. Köyde çıkan tartışma sonucu 24 yaşındaki Şehmus Kılınç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü.
Arkadaşının ölüm haberini alan 22 yaşındaki Furkan Can Kılınç ise Tilmerç Mahallesi’nde belindeki tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Ölen her 2 arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaylarla ilgili polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
