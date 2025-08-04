Batman'da köyde akrep alarm verildi: Gece ortaya çıkıyorlar!

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde akreplerin artması üzerine belediye ve Özel İdare ekipleri ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

6 BİN 500 LİTRE İLAÇ KULLANILDI

Tuzlagözü köyünde sıcak havaların etkisiyle akreplerin artması üzerine belediye ve Özel İdare ekipleri, köyde geniş çaplı ilaçlama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalarda akrep ve diğer haşerelerin yoğun görüldüğü bölgelerde toplam 6 bin 500 litre ilaç kullanıldı.

Haşereyle mücadelenin ihtiyaç duyulan bölgelerde düzenli olarak sürdürüleceğini belirten yetkililer, akreplerin özellikle gece saatlerinde görüldüğünü ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirttiler.