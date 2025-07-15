Batman'da panik anları! Patlamalar peş peşe geldi, ekipler kontrol altına aldı

Batman'da havai fişek deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamaların etkisiyle bölgeyi paniğe sevk eden yangın saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Pazaryeri Mahallesi Gülbahar Sokak'ta bulunan havai fişek deposundan henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Batman'daki depo yangınında panik anları vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.