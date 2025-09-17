Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avcıoğlu'nun yapay zekâ filmi festivalde: 'Gerçek Ötesi' Varşova yolcusu

Dünyada yapay zekâyla üretilen ilk uzun metrajlı belgesel “Gerçek Ötesi”, gerçeklik ve teknoloji ilişkisini sorguluyor. Film, uluslararası prömiyerini 41. Varşova Film Festivali’nde yapacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyada vizyona giren ilk yapay zekâ filmi olarak tarihe geçen “Gerçek Ötesi” (Post Truth), uluslararası prömiyerini 10-19 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 41. Varşova Film Festivali’nde yapacak.

Alkan Avcıoğlu’nun yönettiği ve dünyada yapay zekâyla üretilen ilk uzun metrajlı belgesel olan film, gerçeklik ve teknoloji ilişkisine dair çarpıcı bir sorgulama sunuyor.

Senaryosunu Avcıoğlu ve Vikki Bardot’un birlikte yazdığı eserin bütün görüntüleri, ses ve müzikleri yapay zekâ araçlarıyla üretildi.

“Gerçek Ötesi”nin yapım süreci iki yıl sürdü.

