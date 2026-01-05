Ordu’nun coğrafi işaretli yöresel lezzeti Perşembe cevizli helva, yapımının 3 gün sürmesi ve kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliğiyle ilgi görüyor. Çöven kökü, ceviz ve şekerle odun ateşinde hazırlanan helva, yazın turistlerin, kışın ise Orduluların yoğun talep gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Oda sıcaklığında uzun süre bozulmadan saklanabilen helva, yöresel tatlar arasında öne çıkıyor.

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan ve yapımı toplamda 3 gün süren coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliği sayesinde ilgi görüyor.

YAPIMI 3 GÜN SÜRÜYOR

Şehrin yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tuttuğu için tercih ediliyor. İçerisinde, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Helvanın yapım aşaması ise 3 gün sürüyor.

Perşembe cevizli helva

"KIŞ AYLARINDA VÜCUDU SICAK TUTUYOR"

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan İbrahim Ölmez, odun ateşinde pişirilen, yapımı 3 gün süren tescilli ve coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helvasının tercih edilen bir lezzet olduğunu söyledi. Ölmez, "Bu helvanın özelliği, kış aylarında tüketenin içini ısıtıyor. Tadı güzel, bilmeyen insanlar çok şekerli diye yemek istemiyor ama aslında içerisindeki şeker miktarı ideal. Çöven kökü ile yapılıyor, beyazlığını da bu kökten alıyor. Helva buzdolabına koyulmuyor ve oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabiliyor." dedi.

"YÖRESEL ÜRÜNÜMÜZ, ORDULULAR SEVEREK TÜKETİYOR"

Sürekli olarak helvadan tükettiğini söyleyen Hasan Altınel, "İçerisinde bulunan malzemeler dolayısıyla kışın sıcak tutuyor. Zaten Perşembe ilçemizin yöresel ürünü. Ordulular da seve seve tüketiyor." diye konuştu.

Perşembe cevizli helva

Helvayı ilk kez tattığını ifade eden vatandaşlar ise kış aylarında sıcak tutma özelliği sayesinde helvanın tüketilmesi gerektiğini belirterek, lezzetini sevdiklerini kaydettiler.

