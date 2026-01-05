Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesi kuralarında heyecan il il şeklinde sürmeye devam ediyor. Yayımlanan takvim doğrultusunda bugün TOKİ Van kura çekilişi gerçekleşti. Peki, TOKİ Van sosyal Konut kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 81 ilde yapılacak 500 bin konut için kura çekimleri sürüyor. Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yapısı ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak planlanan projede, kura çekimleri bugün Van ve Siirt illeriyle devam etti.

TOKİ Van ve Siirt kura çekiliş sonuçları açıklandı! Sosyal Konut kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir?



TOKİ VAN - SİİRT KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları TOKİ Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek. TOKİ Van kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, hem kurumun resmi adresinden hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ sosyal konut kuraları; 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak’ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak’ta ise Artvin ve Tunceli ile devam edecek. TOKİ tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda kura çekimleri sürecek.

