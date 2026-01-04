TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında devam eden kura çekimleri için yeni takvim açıklandı. Bakan Murat Kurum, yeni kura tarihlerini 5–11 Ocak 2026 olarak duyurdu. Peki TOKİ sosyal konut kura çekimleri bu hafta hangi illerde yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5–11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerine ilişkin açıklama yaptı. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, ilk kura çekimi Adıyaman’da gerçekleştirilmişti.

TOKİ KURA ÇEKİMİ BU HAFTA HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut kuraları; 5 Ocak’ta Siirt ve Van, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak’ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak’ta ise Artvin ve Tunceli ile devam edecek. TOKİ tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda kura çekimleri sürecek.