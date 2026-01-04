Haftalık TOKİ sosyal konut kura takvimi! TOKİ canlı kuraları bugün hangi illerde yapılacak?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında devam eden kura çekimleri için yeni takvim açıklandı. Bakan Murat Kurum, yeni kura tarihlerini 5–11 Ocak 2026 olarak duyurdu. Peki TOKİ sosyal konut kura çekimleri bu hafta hangi illerde yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5–11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerine ilişkin açıklama yaptı. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, ilk kura çekimi Adıyaman’da gerçekleştirilmişti.
TOKİ KURA ÇEKİMİ BU HAFTA HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
TOKİ sosyal konut kuraları; 5 Ocak’ta Siirt ve Van, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak’ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak’ta ise Artvin ve Tunceli ile devam edecek. TOKİ tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda kura çekimleri sürecek.
EN FAZLA SOSYAL KONUT O İLLERDE
"Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek sosyal konutların dağılımı il il, ilçe ilçe açıklandı. Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
Vatandaşlar https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden bulundukları il ve ilçede kaç konut inşa edileceğini öğrenebiliyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekim tarihi ve saati henüz resmi olarak açıklanmadı.
TOKİ kura takvimi illerdeki başvuru yoğunluğu ve teknik hazırlıklara göre belirleniyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir’e ilişkin net tarihin TOKİ’nin resmi internet sitesi ve duyuruları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
TOKİ KURALARI ŞUBAT AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
TOKİ kura çekilişleri, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında iller ve projeler bazında aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Kura sonuçları TOKİ Youtube üzerinden canlı olarak paylaşılabilecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.