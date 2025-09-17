Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elektrik talebi 25 yılda yüzde 75 artacak

Elektrik talebi 25 yılda yüzde 75 artacak

Elektrik talebi 25 yılda yüzde 75 artacak
Dünya genelinde elektrik talebinin önümüzdeki 25 yılda yüzde 75 artması beklenirken, temiz enerji yatırımları artık kaçınılmaz hale geldi. Türkiye, güneş ve rüzgâr kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlayarak bu alandaki dönüşümde öncü olmayı hedefliyor.

Önder Çelik / İSTANBUL -  Dünya genelinde elektrik talebinin önümüzdeki 25 yılda yüzde 75 artması bekleniyor. Çevresel etkilerin azaltılması için özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları kaçınılmaz.

Ancak 2024 verileri, küresel elektrik üretiminin hâlâ yüzde 58’inin fosil kaynaklardan sağlandığını, temiz enerjinin payının yüzde 33 seviyesinde kaldığını gösteriyor. Bu oran içinde güneş ve rüzgârın payı ise yüzde 15 seviyesinde…

Türkiye ise gelecek 25 yılda temiz enerji kapasitesini yüzde 90’a, güneş ve rüzgâr kapasitesini ise yüzde 30’dan yüzde 77’ye çıkarmayı planlıyor. Bu tablo, güneş ve rüzgâr çözümlerini ve bu alandaki yatırımları önümüzdeki 25 yılın en stratejik konusu hâline getiriyor.

Türkiye’deki varlığını genişletmeye hazırlanan temiz enerji çözümleri markası Sungrow, dünya genelinde üç üretim üssü, 6 AR-GE merkezi ile faaliyet gösteriyor. 7 bini aşkın AR-GE personeli bulunan şirketin bugüne kadar yapılan 10 bini aşkın patent başvurusu bulunuyor.

Sungrow Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Moritz Rolf, temiz enerji alanında çok büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin dönüşümüne katkı sunmak istediklerini söyledi.

Enerji depolama sistemleri ve PV invertör alanında kapsamlı çözümler sunduklarını vurgulayan Sungrow Türkiye Genel Müdürü Candaş Gültekin şunları söyledi: Biz dünya lideri enerji depolama ve PV invertör çözümlerimizle Türkiye’nin temiz enerji yolculuğuna öncülük etmeye hazırız.

