Borsada pozitif hava devam ediyor! BİST 100 bugünü de yükselişle tamamladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- CHP Kurultay davasının 24 Ekim tarihine ertelenmesinin ardından piyasalarda oluşan pozitif rüzgâr devam ediyor. Dün %6,06 gibi oldukça sert bir yükselişe imza atan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bugün de %1,66 artışla 11.183 puandan kapanış yaptı.

Sektörler bazında Sınai Endeks %2’nin üzerinde primle öne çıkarken; Aselsan’da %5’i aşan yükseliş dikkat ekti. TÜPRAŞ, Ford Otosan ve TOFAŞ’ta da %2,5-%3,0 civarında yükselişler öne çıktı. Bankacılık Endeksi ise bugün %1,35’e yakın prim yaptı.

BORSADA BEKLENTİLER

Garanti BBVA Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Endekste düzeltmelerde 10.800-10.700 aralığını destek olarak izlemekteyiz. Bu bölge üzerinde kalınması halinde toparlanma 11.300-11.350 ve 11.650-11.700 bölgesine yönelik devam edebilir” denildi.

KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Günün önemli ekonomik verilerine bakıldığında; Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre %6,8 oranında artarak 143 bin 319 adet oldu. Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,3 oranında arttı ve 978 bin 70 olarak gerçekleşti

TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda %31,42 arttı. Sadece ağustosta aylık artış ise %2,53 düzeyinde gerçekleşti.

MAHKEMEDEN LISA COOK KARARI

Küresel piyasalara bakıldığında; ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti. Mahkeme, FED üyelerinin yalnızca "haklı sebep" ile görevden alınabileceğini, Cook'un da görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı olduğunu belirtti.

YENİ FED BAŞKANI KULİSLERİ...

Bu arada St. Louis FED'in eski başkanı James Bullard, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile FED Başkanlığı konusunda konuştuğunu ve doğru şartlar oluştuğunda, bu işe ilgi duyduğunu söyledi.

Öte yandan ABD'de perakende satışlar ağustosta aylık bazda %0,2 beklentiye karşılık %0,6 artış gösterdi.

FED KARARI BEKLENİYOR

Küresel piyasalar yarın FED tarafından açıklanacak faiz kararı ile birlikte nokta grafikler ve projeksiyonlara odaklandı. Öncesinde ons altın bugün 3.703 dolarla yeni rekor seviyesini gördü. Geleceğe yönelik “daha fazla faiz indirimi mesajı” gelmesi halinde, altın fiyatlarında da yükselişin devam edebileceği öngörülüyor.