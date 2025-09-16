Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 996 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek 4 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 919 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.717 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 152 bin 2,05 lira, işlem miktarı ise 1.717,82 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 948 milyon 873 bin 584,32 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya yükseldi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.919.000,003.603,40
 En Düşük4.860.000,003.655,00
 En Yüksek4.998.000,003.758,40
 Kapanış4.996.000,003.754,00
 Ağırlıklı Ortalama4.964.971,303.720,91
 Toplam İşlem Hacmi (TL)8.514.152.002,05 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.717,82 
 Toplam İşlem Adedi173 
