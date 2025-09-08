Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde kaçı yenilenebilir enerji kaynaklardan sağlanıyor?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 Ağustos ayında elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 34 milyon 765 bin 986 megavatsaate ulaşırken, elektrik tüketimi ise yüzde 3 artışla 34 milyon 365 bin 931 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Sıcak havaların etkili olduğu Ağustos ayında, soğutma ihtiyacı nedeniyle artan klima kullanımı tüketim artışında en önemli faktör olarak öne çıktı. Bununla birlikte, Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde kaçının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı merak konusu oldu.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ELEKTRİĞİN YÜZDE KAÇI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARDAN SAĞLANIYOR?

2025 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla kaynak bazında en fazla üretim artışı 1 milyon 298 bin 967 megavatsaat ile rüzgar enerjisi santrallerinde görüldü. Rüzgarı, 994 bin 724 megavatsaat ile güneş enerjisi santralleri ve 119 bin 136 megavatsaat ile doğal gaz santralleri takip etti.

Hidroelektrik santrallerinin üretimleri ise bu dönemde 846 bin 359 megavatsaat azaldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle santrallerinin elektrik üretimi, toplam üretimin yüzde 41,7’sini karşıladı. Ağustos ayındaki yenilenebilir enerji üretiminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8'lik bir artış sağlandı.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ TELAFİ EDİYOR

Kaynakların elektrik üretimi sıralamasına bakıldığında, ay genelinde 8 milyon 532 bin 188 megavatsaat ile doğal gaz ilk sırada yer aldı. Bunu, 7 milyon 263 bin 242 megavatsaat ile ithal kömür, 4 milyon 552 bin 804 megavatsaat ile rüzgar, 4 milyon 474 bin 554 megavatsaat ile hidroelektrik ve 4 milyon 31 bin 42 megavatsaat ile güneş enerjisi santralleri takip etti. Kalan elektrik üretimi ise diğer kaynaklardan sağlandı.

Hidroelektrik santrallerindeki elektrik üretimindeki düşüşü, güneş ve rüzgarın artan payıyla telafi edildi.