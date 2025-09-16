Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026’da dekara bin liraya yakın destek! Hangi ürünler öne çıkıyor?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ayçiçeği, soya, pamuk, buğday ve baklagillerde 2026 destekleri belli oldu! Üreticilere dekara bin liraya yakın teşvik sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı için bitkisel üretim desteklerini açıkladı. Buna göre ayçiçeği ve soya üretiminde dekara 930 lira, pamukta ise 1395 lira destek sağlanacak. Planlı üretim yapan çiftçilere ilave 465 lira, su kısıtı havzalarında üretim yapanlara ise 372 lira ekstra destek verilecek.

Buğday ve arpada destek tutarı dekar başına 806 liraya, dane mısırda 488 liradan 806 liraya yükseldi. Kuru fasulye üretiminde dekara 930 lira, mercimek ve nohutta ise 620 lira destek öngörülüyor.

Patates ve soğan üretiminde de desteğin devam edeceği belirtilirken, bu yıl dekara 488 lira olan destek, 2026’da 620 liraya çıkacak. Yağlı tohumlar kapsamında kanola üretimine dekara 930 lira, aspir üretimine ise 620 lira destek verilecek. Bakanlık, artırılan desteklerle üretimde çeşitliliğin artacağını ve kırsalda bereketin büyüyeceğini vurguladı.

