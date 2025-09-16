Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın rakibinden Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz galibiyet: Maçta 4 gol atıldı

Galatasaray'ın rakibinden Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz galibiyet: Maçta 4 gol atıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın rakibinden Şampiyonlar Ligi&#039;nde sürpriz galibiyet: Maçta 4 gol atıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Royale Union Saint-Gilloise, lig aşamasının ilk maçında karşılaştığı PSV Eindhoven'ı deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2025 sezonu lig aşaması oynanan maçlarla başladı. 

Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. 

Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmada Union Saint-Gilloise'nin galibiyet gollerini 9. dakikada P. Akinpelu, 39. dakikada 
A. El Hadj ve 81. dakikada K. Mac Allister kaydetti. 

Ev sahibinin tek golü ise 90. dakikada R. van Bommel'den geldi.

ARSENAL 3 PUANLA DÖNÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında gecenin diğer maçında Arsenal, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-0 yendi.

GALATASARAY MAÇI İSTANBUL'DA

Union Saint-Gilloise ile Galatasaray arasındaki mücadele, 25 Kasım'da Rams Park'ta oynanacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rusya’dan şoke eden çıkış! "İngilizler endişelensin, önleyici saldırı yolda"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Norveç'ten Gazze'ye destek: İsrail maçının gelirlerini bağışlayacaklar - SporGazze'ye destek: İsrail maçının gelirleri bağışlanacakReal Madrid - Marsilya maçının 11'leri açıklandı! Arda Güler... - SporReal Madrid - Marsilya maçının 11'leri açıklandı! Arda GülerSadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür - SporSadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkürOlaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı: İptal edilen gol ve kırmızı kart... - SporOlaylı derbinin VAR kayıtları açıklandıTürkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar: İşte tur atlayan takımlar - SporTürkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar: İşte tur atlayan takımlarFenerbahçe'de Jhon Duran'dan sevindiren haber - SporFenerbahçe'de Jhon Duran'dan sevindiren haber
Sonraki Haber Yükleniyor...