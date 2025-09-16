Galatasaray'ın rakibinden Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz galibiyet: Maçta 4 gol atıldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Royale Union Saint-Gilloise, lig aşamasının ilk maçında karşılaştığı PSV Eindhoven'ı deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2025 sezonu lig aşaması oynanan maçlarla başladı.
Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmada Union Saint-Gilloise'nin galibiyet gollerini 9. dakikada P. Akinpelu, 39. dakikada
A. El Hadj ve 81. dakikada K. Mac Allister kaydetti.
Ev sahibinin tek golü ise 90. dakikada R. van Bommel'den geldi.
ARSENAL 3 PUANLA DÖNÜYOR
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında gecenin diğer maçında Arsenal, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-0 yendi.
GALATASARAY MAÇI İSTANBUL'DA
Union Saint-Gilloise ile Galatasaray arasındaki mücadele, 25 Kasım'da Rams Park'ta oynanacak.
