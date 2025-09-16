Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: O maçtan itibaren sahada olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perşembe günü Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Galatasaray'da, 75 milyon euroluk golcü Victor Osimhen hakkında gelen haberler sevince neden oldu.

OSIMHEN'DEN MÜJDELİ HABER!

Sporx'in haberine göre; Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve özel uçakla İstanbul'a getirilen 26 yaşındaki golcünün tedavisi olumlu sonuç verdi.

TEDAVİ SONUÇ VERDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Osimhen'in Eintracht Frankfurt deplasmanına yetiştirilmesi için büyük bir seferberlik başlatıldı. Tedavi sürecinde olumlu geri dönüşler alınan Osimhen'den, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesi teknik heyete iyi haber geldi.

Ayak bileği bağlarında gerilme ve kanama tespit edilen Osimhen'in yapılan son kontrollerinde ciddi bir iyileşme kaydedildiği görüldü.

11'DE BAŞLAYACAK

Galatasaray teknik heyeti ile sağlık ekibinin yaptığı toplantıda, sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde Osimhen'in Eintracht Frankfurt maçına ilk 11'de başlayabileceğine karar verildi.

Eyüpspor maçında Osimhen'i dinlendiren Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçında Victor Osimhen'i yeniden sahaya sürecek.