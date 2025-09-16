Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barış Alper'e "yeni sözleşme şartı" ortaya çıktı! Kabul ederse servet kazanacak

Barış Alper'e "yeni sözleşme şartı" ortaya çıktı! Kabul ederse servet kazanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper&#039;e &quot;yeni sözleşme şartı&quot; ortaya çıktı! Kabul ederse servet kazanacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferine izin vermediği Barış Alper Yılmaz, "özür" açıklamasından sonra Eyüpspor maçında forma giydi. Dursun Özbek yönetiminin, milli futbolcuya yeni sözleşme için dikkat çeken bir şart koştuğu konuşuluyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan yıllık 10 milyon euroyu bulan astronomik bir teklif alan ve takımdan ayrılmak istemesi krize neden olan Barış Alper Yılmaz konusunda yeni bir karar aşamasında. Galatasaray'ın, 25 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşmeden önce menajer konusunu görüşeceği iddia edildi. 

Barış Alper'e yeni sözleşme şartı ortaya çıktı! Kabul ederse servet kazanacak - 1. Resim

YILLIK 5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Dursun Özbek, milli futbolcudan yeni bir menajer bulmasını isteyecek. Bu koşulun yerine getirilmesi halinde Barış Alper'e bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro teklif edileceği belirtildi.

Barış Alper'e yeni sözleşme şartı ortaya çıktı! Kabul ederse servet kazanacak - 2. Resim

3 MAÇTA 6 GOLE KATKI YAPTI

Menajer Tuncay Maldan ile çalışan Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Barış Alper'e yeni sözleşme şartı ortaya çıktı! Kabul ederse servet kazanacak - 3. Resim
Barış Alper Yılmaz - Tuncay Maldan

NE OLMUŞTU?

Tuncay Maldan, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın söz hakkı olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

