Galatasaray'a yeni sponsor: Maçlar canlı yayımlanacak

Sarı-kırmızılı kulüp ile GAİN Medya arasında 2025-2026 sezonu için geçerli olacak sponsorluk anlaşması imzalandı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Aliye Ertuğrul ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncuları katıldı.

"MAÇLAR CANLI VERİLECEK, İDMANLARDAN ÖZEL GÖRÜNTÜLER OLACAK"

Emir Aral, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kendi alanında ülkenin lideri olduğunu belirterek, "Kadın futbol takımımız, erkek futbol takımımız gibi Avrupa'da isim sahibi olmak istiyor. Bu sebeple Kemerburgaz'da inşası devam eden modern tesislerimizle ve sponsorlarımızla müthiş bir takım olacağız. Bu süreçte yeni nesil içerik platformu diyebileceğiniz GAİN Medya'ya teşekkür ediyoruz. Onlarla ortak yapacağımız çalışmalarla maçlarımız canlı yayımlanacak ve antrenmanlarımızdan özel görüntüler taraftarlarımıza sunulacak" şeklinde konuştu.

"GABOR GALLAI İLE 3-5 YILLIK PLANLAR YAPTIK"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Metin Ülgen ile 3 sene çalıştıklarını belirten Aral, "3 seneden sonra değişikliğe gittik. Metin Ülgen'e selam gönderiyorum. Onunla Avrupa'ya kaldık. Bu büyük başarı ama oradaki takımlarla aramızda uçurumlar olduğunu gördük. Bu bizim için tecrübe oldu. Avrupa'ya gittiğimizde çalışma şartlarını gördük. 'Türkiye'de neden olmasın?' diye düşündük. Bu yüzden yabancı teknik direktör getirdik. Avrupa'daki teknik ve taktik anlayışı kulübümüze kazandırmak istiyoruz. Yeni teknik direktörümüz Gabor Gallai ile 3-5 yıllık planlar yaptık. Mayıs ayında şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

"11 OYUNCU İLE SÖZLEŞME YENİLEDİK, 12 TRANSFER YAPTIK"

Yeni sezonun kadro yapılanmasına değinen Aral, "Geçen seneden 11 oyuncumuzla sözleşme yeniledik. 12 transfer yaptık. 23 kişiyiz. Hocamız 25 kişi olmamızı istiyor. Son 2 transferimizi bitirip yeni sezona hazır olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer dönemi kapanmadan 2 transfer daha yapacaklarını dile getiren Aral, "Orta saha ve bek transferi yapacağız. Bu cumaya kadar transferler netleşir. Akademi ve kadın futbol takımı, Kemerburgaz'daki tesislere geçecek. Başkanımızın destekleriyle sezon sonuna kadar antrenmanlarımızı ve maçlarımızı Florya'da oynama izni aldık. Erkek futbol takımımız şu anda Kemerburgaz'da. Mayıs ayına kadar da biz Florya'dayız. Önümüzdeki sezon Kemerburgaz'a geçeceğiz" dedi.

"GELECEK SEZON PROFESYONEL LİG OLACAK"

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin profesyonel statüye geçecek olmasına değinen Aral, "TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile bu konuyu sürekli konuşuyoruz. Kadın futbolu için Kulüpler Birliği'nin kurulma durumu da var. 2026-2027 sezonunda ligin profesyonel oynanacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"ADALET VE EŞİTLİK İÇİN BUNU YAPIYORUZ"

Aliye Ertuğrul, sponsorluktan dolayı çok heyecanlı olduğunu aktararak, "Çıktığımız bu sponsorluk yolculuğunda Allah bizi utandırmasın. Bu isim ve göğüs sponsorluğumuz sadece bir tercih değil. Biz, adalet ve eşitlik için bunu yapıyoruz. Bu yolda yürüyen ve bunun için mücadele veren insanlarla beraber olduğumuzu göstermek istiyoruz. Gücümüz oldukça kadına ve spora destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kadının, günlük hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Ertuğrul, "Kadın ve futbol kavramları, ülkemizde yan yana çok zor duruyor. Biz, 'Kadınlara nasıl destek veririz?' diye düşündük. Emir Aral da futbola inancını bize anlattı. Bu bizi cesaretlendirdi. Yönetimimiz, kenarda kalmış hikayeleri duyurmak istiyor. Bu yüzden bu sponsorluğa imza attık" açıklamasını yaptı.

GAİN Medya olarak spora inandıklarını aktaran Ertuğrul, "Sporu seviyoruz. Sporla sosyalleşiyoruz. Bu yüzden 3 büyük spor kulübüne sponsor olduk. Alanyaspor'a da sponsor olmuştuk. Keşke bütün spor dallarına ve kulüplerine sponsor olabilsek" ifadelerini kullandı.