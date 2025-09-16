UEFA duyurdu: İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi...

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Eintracht Frankfurt ile yapacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. 18 Eylül Çarşamba günü Almanya'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak kritik mücadelenin hakemi belli oldu. Temsilcimiz Galatrasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

