UEFA duyurdu: İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi...

Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak kritik mücadelenin hakemi belli oldu. Temsilcimiz Galatrasaray ile Eintracht Frankfurt arasındaki maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.