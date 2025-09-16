UEFA duyurdu: İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi...
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Eintracht Frankfurt ile yapacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. 18 Eylül Çarşamba günü Almanya'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
