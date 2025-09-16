Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi'nde "bilet" krizi! Frankfurt'ta dev maç öncesi Galatasaray endişesi

Şampiyonlar Ligi'nde "bilet" krizi! Frankfurt'ta dev maç öncesi Galatasaray endişesi

Güncelleme:
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. 18 Eylül Perşembe günü 52 bin kapasiteli Deutsche Bank Park'ın ev sahipliği yapacağı maç için sarı-kırmızılı taraftarlara 3 bin kişilik yer ayrıldı. Bundesliga temsilcisi, tribünde deplasman ekibine karşı büyük üstünlük korumak için harekete geçti.

Galatasaray, Devler Ligi'nde 2025-2026 sezonunu Eintracht Frankfurt deplasmanında açacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 18 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de oynanacak dev maç için büyük bir hazırlık içinde. 52 bin kapasiteli Deutsche Bank Park'ta deplasman ekibine 3 bin kontenjan ayrıldı. AncakGalatasaray taraftarı, Alman kulübüne ait bölgeden bilet alırken, kombineleri de bir maç kiralamak adına seferber oldu.

FRANKFURT'TAN "KOMBİNE" UYARISI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Alman kulübü, tribünde Galatasaray'a karşı üstünlüğünü korumak istiyor ve Alman taraftarları kombine iptali konusunda uyarıyor. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverlerin, kesenin ağzını açtığı ve biletlere hücum ettiği öğrenildi.

1992'DE 30 BİN GALATASARAY TARAFTARI

Almanya'nın yanı sıra çevre ülkelerden de Türk taraftarların Frankfurt'a gitmesi beklenirken, şehirde Türk nüfusunun 200 binin üzerinde olduğu öğrenildi. 1992 yılındaki Frankfurt - Galatasaray eşleşmesinde Deutsche Bank Park'ta 30 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı izlemişti.

