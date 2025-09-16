Şampiyonlar Ligi'nde "bilet" krizi! Frankfurt'ta dev maç öncesi Galatasaray endişesi

Galatasaray, Devler Ligi'nde 2025-2026 sezonunu Eintracht Frankfurt deplasmanında açacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 18 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de oynanacak dev maç için büyük bir hazırlık içinde. 52 bin kapasiteli Deutsche Bank Park'ta deplasman ekibine 3 bin kontenjan ayrıldı. AncakGalatasaray taraftarı, Alman kulübüne ait bölgeden bilet alırken, kombineleri de bir maç kiralamak adına seferber oldu.

FRANKFURT'TAN "KOMBİNE" UYARISI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Alman kulübü, tribünde Galatasaray'a karşı üstünlüğünü korumak istiyor ve Alman taraftarları kombine iptali konusunda uyarıyor. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverlerin, kesenin ağzını açtığı ve biletlere hücum ettiği öğrenildi.

1992'DE 30 BİN GALATASARAY TARAFTARI

Almanya'nın yanı sıra çevre ülkelerden de Türk taraftarların Frankfurt'a gitmesi beklenirken, şehirde Türk nüfusunun 200 binin üzerinde olduğu öğrenildi. 1992 yılındaki Frankfurt - Galatasaray eşleşmesinde Deutsche Bank Park'ta 30 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı izlemişti.