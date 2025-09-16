Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'deki Charlie Kirk cinayetinde çarpıcı gelişme: Savcı idam cezası talep edecek!

ABD'de Trump yanlısı aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Tyler Robinson, suikastla bağlantılı olarak ağır cinayet ve silahlı saldırı suçlamalarıyla resmen suçlandı. Utah County Savcılığı, Robinson hakkında idam cezası talep edeceğini açıkladı.

ABD'nin önde gelen Trump yanlısı aktivistlerinden Charlie Kirk’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Tyler Robinson, 10 Eylül’de gerçekleştirilen suikastla bağlantılı olarak ağır cinayet ve silahlı saldırı suçlamalarıyla resmen itham edildi.

İDAM CEZASI İSTENİYOR

Utah County Savcılığı, Robinson hakkında idam cezası talep edeceklerini açıkladı. Cinayet şüphelisi 22 yaşındaki Robinson’ın, bugün sanal duruşmada hâkim karşısına çıkması bekleniyor.

ANNESİ TEŞHİS ETTİ: GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN OĞLUNU TANIDI

Utah County Savcısı Jeff Gray, basına yaptığı açıklamada, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sayesinde şüphelinin teşhis edildiğini belirtti. Şüpheli, ailesi ve bir aile dostuyla birlikte Washington County Şerif Ofisi'ne giderek teslim oldu.

CHARLIE KIRK SUİKASTI

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: Dış Haberler
