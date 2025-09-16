Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'dan şoke eden çıkış! "İngilizler endişelensin, önleyici saldırı yolda"

Rusya’dan şoke eden çıkış! "İngilizler endişelensin, önleyici saldırı yolda"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya’dan şoke eden çıkış! &quot;İngilizler endişelensin, önleyici saldırı yolda&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rus Devlet Duması Savunma Komitesi Üyesi Andrei Kolesnik, ülkesine yönelik herhangi bir tehdit durumunda İngiltere’ye karşı önleyici saldırı düzenlenebileceğini açıkladı. “Hiçbir şart altında rencide edilmemize izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bırakın İngilizler endişelensin” diyen Kolesnik, Rus füzelerinin “daha hızlı” olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Üyesi Andrei Kolesnik, ülkesine yönelik herhangi bir tehdit durumunda İngiltere'ye karşı önleyici saldırı düzenlenebileceğini açıkladı. NEWS.ru’ya konuşan Kolesnik, Rus askeri yeteneklerinin ezici bir karşılık vermeye hazır olduğunu ilan etti.

"Hiçbir  şart altında rencide edilmemize izin vermeyeceğiz. Zayıflık gösterdiğimiz hiçbir zaman olmadı. Bu yüzden bırakın İngilizler endişelensin" diyen Kolesnik, tarihin Moskova’nın gücünü test etmeye çalışanlara verdiği cevaplarla dolu olduğunu söyledi.

"CEVAP GECİKMEZ, BELKİ DE ÖNLEYİCİ OLUR"

Kolesnik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İngiltere Rusya'ya karşı güç kullanırsa, Rusya Federasyonu da karşılık olarak güç kullanacak ve bunu savaş hukukuna göre yapacaktır. Cevabın gelmesi uzun sürmeyecek, hatta belki de önleyici olacaktır — füzelerimiz daha hızlıdır."

İNGİLTERE'DEN POLONYA AÇIKLAMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Kolesnik’in bu sözleri, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, ülkesinin NATO askerlerinin Polonya’da daha fazla konuşlanmasını destekleyeceği açıklamasının ardından geldi. Starmer, bu açıklamayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrası yapmıştı.

MOSKOVA: BATI POLONYA VE FİNLANDİYA'YI SAVAŞA HAZIRLIYOR

Plehanov Rus Ekonomi Üniversitesi’nde doçent olan Alexander Perendzhiev, daha önce yaptığı açıklamada, Batı’nın Polonya ve Finlandiya’yı Rusya ile doğrudan çatışmaya hazırladığını iddia etmişti. 

Kaynak: Dış Haberler

