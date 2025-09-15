Rusya–NATO çatışması kapıda mı? Medvedev’den savaş tehdidi!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Estonya Savunma Bakanı’nın Kiev ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge” oluşturulması ve NATO’nun Rus İHA’larını düşürmesine izin verilmesinin tek bir anlama geleceğini söyledi:

“Ama ciddi olmak gerekirse, Kiev’in ve diğer aptalların Ukrayna üzerinde bir ‘uçuşa yasak bölge’ oluşturma ve NATO ülkelerinin insansız hava araçlarımızı vurmasına izin verme yönündeki kışkırtıcı fikrinin uygulanması yalnızca tek bir anlama gelir – NATO’nun Rusya ile savaşı.”

Medvedev, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik destek hamlelerini küçümseyerek “Şeyleri adıyla çağırmak gerekir” ifadelerini kullandı.

AB'YE SESLENDİ: VARLIKLARIMIZI ÇALMAYIN

Medvedev, Avrupa Birliği’nde tartışılan “Rus varlıklarına dayalı Ukrayna’ya kredi” planına da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bu gerçekleşirse, Rusya Avrupa Birliği devletlerini, Brüksel’den çıkan yozlaşmışları ve mülkümüzü ele geçirmeye çalışan bazı AB ülkelerini, zamanın sonuna kadar her yolla hedef alacaktır. Zamanaşımı ya da kazanılmış haklarla ilgili sınırlamalar olmadan, uluslararası suçlar için cezai kovuşturmalar için de herhangi bir sınırlama olmadan, tüm uluslararası ve ulusal mahkemelerde.”

AVRUPA'DA RUS İHA'LARI KRİZİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan 10 Eylül’de Rus insansız hava araçlarının Ukrayna’ya saldırısı sırasında Polonya hava sahasını ihlal etmesi yeni bir tırmanışa yol açtı. Polonya, NATO üyesi ülkeler arasında Rus İHA’larını düşüren ilk ülke olmuştu.

'BATI UKRAYNA'DA UÇUŞA YASAK BÖLGE İÇİN ZAMAN GELDİ'

Demokrasileri Savunma Vakfı kıdemli üyesi Peter Doran, RFE/RL’ye yaptığı açıklamada, “Bu olay NATO’nun tepkilerini test etme girişimi ve Trump’ın Ukrayna’da barış sağlama çabalarına doğrudan meydan okumadır” dedi.

Doran, NATO’nun 4. madde istişarelerini devreye sokması gerektiğini vurgularken, “Putin artık NATO’ya karşı tırmanmaya başladı. Bu nedenle Batı Ukrayna üzerinde savunma amaçlı uçuşa yasak bölge uygulamanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

NATO'YA ÇAĞRI

Doran, Rusya’nın enerji gelirlerini hedef alan yaptırımların artırılması ve NATO sınırlarında hava savunmasının ikiye katlanması gerektiğini söyledi. “NATO’nun tek bir mesaj vermesi gerekiyor: Gelecekteki saldırılara aynı sertlikte karşılık verilecek” diye konuştu.