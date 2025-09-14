Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Putin'in gözde üssü yerle bir oldu: Ukrayna'dan Sivastopol'a ağır darbe!

Putin’in gözde üssü yerle bir oldu: Ukrayna’dan Sivastopol’a ağır darbe!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Putin’in gözde üssü yerle bir oldu: Ukrayna’dan Sivastopol’a ağır darbe!
Ukrayna, Rusya, Doğu Avrupa, Karadeniz, Ukrayna Donanması, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’ya tarihi bir darbe indirdi. Putin’in gözde üslerinden biri olarak bilinen Sivastopol’daki 184. Araştırma ve Deney Üssü, Ukrayna Donanması’nın saldırısıyla yerle bir edildi. Uydu görüntülerinde, Rus Karadeniz Filosu’nun komuta ve iletişim merkezi olarak kullanılan tesisin ağır hasar aldığı net şekilde görüldü.

Ukrayna Donanması, işgal altındaki Kırım’ın Sivastopol kentinde Rus Karadeniz Filosu tarafından kullanılan stratejik bir iletişim merkezini hedef aldı.

SİVASTOPOL'DAKİ ÜS YERLE BİR EDİLDİ

Ukrayna Donanması’nın resmi açıklamasına göre, saldırı Sivastopol’daki 184. Araştırma ve Deney Üssüne yapıldı. 

Tesisin, Rus donanma operasyonlarının koordinasyonunda kritik rol oynadığı ve Karadeniz’deki filo birimlerini doğrudan yönlendirdiği açıklandı.

Ukrayna Donanmasının saldırısının ardından Sivastopol'daki Rus Karadeniz Filosu iletişim merkezinde meydana gelen hasarı gösteren uydu görüntüsü.
Ukrayna Donanmasının saldırısının ardından Sivastopol'daki Rus Karadeniz Filosu iletişim merkezinde meydana gelen hasarı gösteren uydu görüntüsü. 

Donanma, hedef alınan merkezin, Rus kuvvetlerinin askeri amaçlarla kullandığı Sivastopol havaalanı yakınında bulunduğunu doğruladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Saldırının ardından Ukrayna Donanması, merkezin ağır hasar gördüğünü gösteren öncesi ve sonrası uydu görüntülerini paylaştı. Fotoğraflarda, çarpma noktalarının net şekilde işaretlendiği görüldü.

ESKİ UKRAYNA TESİSİ RUSYA'NIN ELİNDE

üssün, 2014’te Kırım’ın ilhakından önce Ukrayna tarafından işletildiği, gemi ve denizaltı testleri ile deniz biyolojisi araştırmalarında uzmanlaştığı biliniyor.

BİR GÜN ÖNCE HAVA-UZAY MERKEZİ VURULMUŞTU

10 Eylül’de, Ukrayna insansız hava araçları, Kırım’ın Vitino kentinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Derin Uzay İletişim Merkezi’ni vurmuştu.

Saldırıda Rusya’nın Pantsir-S1 hava savunma sistemleri devreye girmiş ancak karargâh binası ve ana iletişim merkezi ağır hasar almıştı.

Kaynak: Dış Haberler

