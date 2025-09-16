Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı

ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de perakende satışlar ağustosta arttı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artışla 732 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Perakende satışlar, temmuzda da yüzde 0,6 artmıştı. Ülkede perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 5 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ MAĞAZA DIŞI PERAKENDECİLERDE 

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, mağaza dışı perakendecilerde görüldü. Giyim mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, yemek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu mekanlar, benzin istasyonları ve motorlu taşıt mağazalarındaki satışlarda da artış görüldü.

Buna karşın, çeşitli mağaza perakendecileri, mobilya mağazaları ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlarda ise azalış kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Uyuşturucu kullanımına özendirici olduğu iddia edilmişti! 'Come to İstanbul' ile ilgili soruşturma tamamlandıEşref Rüya 14. bölümde neler olacak? 2. sezona geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed'in faiz kararı altını nasıl etkileyecek? Masada 2 ihtimal var: Rekor mu kıracak, düzeltme mi yapacak? - EkonomiFed'in faiz kararı altını nasıl etkileyecek?Ajet'ten yeni kampanya! Haftanın 3 günü indirimli uçma fırsatı - EkonomiAjet'ten indirim kampanyası! Haftanın 3 günü...Medyaya girecekler mi? Tosyalı Holding'den açıklama - EkonomiMedyaya girecekler mi? Tosyalı Holding'den açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Dar gelirli ev sahibi olacak, yeni sosyal konut projesi geliyor - EkonomiYeni sosyal konut projesi geliyorAltında "düzeltme" uyarısı: Uzmanlar rakam verdi: Alım fırsatı olacak! - EkonomiUzmanlar rakam verdi: Alım fırsatı olacak!Altında fark edilmeyen bu hile cep yakıyor! Sadece 100 lira ama 4 bin liraya satıyorlar - EkonomiAltında fark edilmeyen bu hile cep yakıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...