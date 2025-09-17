Haftanın sanat ajandası
İşte önümüzdeki günlerin dikkat çeken sanat faaliyetleri; tiyatro oyunları, sergiler, canlı performanslar, konferanslar ve dahası...
Cevdet Erek’in Galeri Nev İstanbul’daki ikinci kişisel sergisi “Biz ve Onlar” (Us and Them), 7 Kasım’a kadar görülebiliyor.
Türkiye’nin çizgi ve görsel sanatlar alanındaki en kapsamlı festivali olan İstanbul Comics and Art Festival, bu yıl 20-21 Eylül tarihlerinde Moda’da yapılacak.
Türkiye çağdaş sanat ortamının en dinamik buluşmalarından Artweeks Istanbul, XII. Edisyonu ile 15-26 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
