Tarihî mekânlara karekodlu rehber: 603 cami ve 225 türbeye asıldı

“Dijital İstanbul” projesi kapsamında 603 cami ve 225 türbeye karekod pano yerleştirildi. Beş dilde hazırlanan sistem, ziyaretçilere tarihî yapılar hakkında doğru ve hızlı bilgi sunuyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yerli ve yabancı turistlerin tarihî yapılara dair bilgi edinmesi maksadıyla hayata geçirilen “Dijital İstanbul” projesi çerçevesinde, şehirdeki 603 cami ve 225 türbeye karekod pano asıldı.

Bütün akıllı cihazlar ile uyumlu çalışan ve 5 dilde hazırlanan karekodlar, İstanbul’daki eserler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve paylaşmak isteyenlere rehber oluyor.

Projeye ilişkin Ayasofya-i Kebîr Câmî-i Şerîfi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün itibarıyla 603 camimize, 225 türbemize bu karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek? Vatandaşlarımızın, yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknolojiyle buluşmuştu.

İnşallah bundan sonraki etapta yaklaşık 200’ün üzerinde okulumuz var, medresemiz var. Onları da tamamladığımızda İstanbul’umuzu gezerken doğru bilgiyi, teknolojik imkânlarla vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize ulaştırmış olacağız” dedi.

