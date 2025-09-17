İstanbul Bienali başlıyor: Bütün işler Filistinlilere armağan!

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Fransız Yetimhanesi Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalin basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, nitelikli sergi ve etkinlik programlarının yanı sıra çok katmanlı bir diyalog alanıyla İstanbul’un sanat hayatına katkıda bulunduklarını söyledi.

Küratör Christine Tohme ise tarihin çok karanlık bir dönemine şahitlik edildiğini kayderek şöyle konuştu:

“Tek umudumuz, yaptığımız işler aracılığıyla bu dünyada baskı altında olan insanların hislerini biraz olsun değiştirebilmektir; her gün dünyanın en korkunç suçlarına tanık olan insanların hislerini. Sözlerimi ve işlerimi, hayatını kaybeden herkese adıyorum. Buradaki insanlardan dünyanın her köşesindeki insanlara; Filistin’de, Sudan’da, Kongo’da, dünyanın her bir bölgesinde… Hepsini tek tek sayamayacağım için üzgünüm ama yaptığım tüm işler, kaybettiklerimize bir armağandır. Çünkü aslında benim işlerime ilham verenler, hayatını kaybedenlerdir.”