İstanbul Bienali başlıyor! Sekiz mekânda ‘Üç Ayaklı Kedi’ dolaşacak!

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - 18. İstanbul Bienali, “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de kapılarını açacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Christine Tohmé’nin küratörlüğünde gerçekleştirilecek bienalin hazırlıkları bütün hızıyla devam ediyor. Üç yıla yayılan bir yapıyla kurgulanan bienalin ilk ayağı 20 Eylül-23 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bienalde dünyanın farklı coğrafyalarından 47 sanatçının eserleri İstanbul’un tarihî dokusuyla iç içe geçmiş mekânlarda sergilenecek.

Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüme mesafesinde yer alan 8 mekân, izleyicilere hem sergileri hem de şehri keşfetme imkânı sunacak. Galata Rum Okulu, Zihni Han, Meclis-i Mebusan Caddesi’nde yer alan 35 numaralı bina, Muradiye Han, Galeri 77 ve bir zamanlar dondurma külahı üretimi yapılan Külah Fabrikası, Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi ve Elhamra Han sergi alanı olarak sanatseverlere kapılarını açacak.

Bienal, sergilerin yanı sıra canlı performanslar, film gösterimleri ve konuşmalardan meydana gelen kamusal programla zenginleşecek.