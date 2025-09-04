İcazet sergisine yoğun ilgi! Akademisyenlerle sanatçılar bir araya geldi

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında "Çorumlu Hattatlar İcazet Sergisi" ve "Türk Hat Sanatında Eğitim Yöntemi ve İcazet Geleneği" paneli yoğun katılımla gerçekleştirildi.

HATTATLAR BİR ARAYA GELDİ

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hat sanatında ustalık ve yetkinliği simgeleyen icazet takdim töreniyle devam etti.

Çorumlu hattatlar Mesut Karaca, Muharrem Gökşen, Senem Demirci ile Besim Karabaş adına Kerim Yiğit’e icazetleri, alanında uzman akademisyenler tarafından takdim edildi.

Panelde hat sanatının tarihi gelişimi, klasik eğitim metotları ve icazet geleneğinin önemi ele alındı.

Programda, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Prof. Dr. Fatih Özkafa ve hattat Mustafa Parıldar konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ardından katılımcılara sertifikaları ve hediyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü tarafından verildi.

Sanat Galerisi ve Müzesi’nde düzenlenen sergi 10 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. Etkinliğe; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.