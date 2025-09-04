Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu

İtalya'da bu yıl 82'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 5 yaşındaki Filistinli Receb'in hikayesinin anlatıldığı "Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi)" filminin photocall etkinliği yapıldı.

Etkinliğe "Gladyatör", "Napolyon", "Her" ve "Joker" gibi pek çok filmle hafızalara kazınan Joaquin Phoenix de katıldı.

"En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde defalarca Oscar ödülü alan Phoenix "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" (Stop Genocide at Gaza) rozeti takarak poz verdi.

5 yaşındaki Filistinli Receb'in hikayesinin anlatıldığı "Hind Receb'in Sesi" filminin oyuncuları da hep birlikte Gazze'ye destek veren rozetlerle katıldı.

Joaquin Phoenix, Sarah Rambourg (sol 2), James Wilson (sol 3), Amer Hlehel (sol 4), Clara Khoury (ortada), Nadim Cheikhrouha (önde), Kaouther Ben Hania (sağ 4), Motaz Malhees (sağ 3), Saja Kilani (sağ 1)

Oyuncular Gazze'deki İsrail saldırıları için "Yeter" (Enough) yazan rozet taktı. (Clara Khoury)