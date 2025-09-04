Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu

Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını işleyen "Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi)" Venedik Film Festivali'ni salladı. Festivale Hollywood'un ünlü oyuncusu Joaquin Phoenix vurdu. "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" (Stop Genocide at Gaza) rozeti takarak katıldı.

İtalya'da bu yıl 82'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 5 yaşındaki Filistinli Receb'in hikayesinin anlatıldığı "Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi)" filminin photocall etkinliği yapıldı. 

Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu - 1. Resim

Etkinliğe "Gladyatör", "Napolyon", "Her" ve "Joker" gibi pek çok filmle hafızalara kazınan Joaquin Phoenix de katıldı. 

"En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde defalarca Oscar ödülü alan Phoenix "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" (Stop Genocide at Gaza) rozeti takarak poz verdi. 

5 yaşındaki Filistinli Receb'in hikayesinin anlatıldığı "Hind Receb'in Sesi" filminin oyuncuları da hep birlikte Gazze'ye destek veren rozetlerle katıldı. 

Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu - 2. Resim

Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu - 3. Resim
Joaquin Phoenix, Sarah Rambourg (sol 2), James Wilson (sol 3), Amer Hlehel (sol 4), Clara Khoury (ortada), Nadim Cheikhrouha (önde), Kaouther Ben Hania (sağ 4), Motaz Malhees (sağ 3), Saja Kilani (sağ 1)
Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu - 4. Resim
Oyuncular Gazze'deki İsrail saldırıları için "Yeter" (Enough) yazan rozet taktı. (Clara Khoury)
Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu - 5. Resim
Motaz Malhees

Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu - 6. Resim

