Haberler > Dünya > ABD Başkanı Trump: Ukrayna savaşını bitireceğiz

ABD Başkanı Trump: Ukrayna savaşını bitireceğiz

- Güncelleme:
ABD Başkanı Trump: Ukrayna savaşını bitireceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, "Yakında Putin ile görüşeceğim. Ukrayna savaşını bitireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen teknoloji liderleriyle akşam yemeği sırasında bir gazetecinin "Putin ile görüşecek misiniz?" sorusuna Trump, "Evet, görüşeceğim" cevabını verdi.

"UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRECEĞİZ"

"Yakında Putin ile görüşeceğim. Ukrayna savaşını bitireceğiz" diyen Trump, "Birçok savaşı durdurdum ana Ukrayna savaşını durdurmak en zoru" ifadesini kullandı.

