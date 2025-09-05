Trump'tan Pentagon hamlesi! 'Savaş Bakanlığı'nı yeniden kuracak

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmek için bir kararname imzalayacak. Fox News'in öğrendiğine göre, kararname kurumun eski ismini taşıyacak.

Hem Trump hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth, yakın zamanda kurumun adını değiştirmek istediklerini belirttiler. Bu, Trump yönetiminin Pentagon içindeki "savaşçı ruhu" kampanyasının bir parçası olarak öncülük ettiği birkaç girişimden biri olarak ön plana çıkıyor.

HEGSETH "SAVAŞ BAKANI" OLACAK

Beyaz Saray, Trump'ın isim değişikliğini Cuma günü uygulamaya koyacağını doğruladı. Beyaz Saray'ın bilgi notuna göre, başkanlık kararnamesi, Savunma Bakanlığı için ikincil bir unvan olarak Savaş Bakanlığı'nın kullanılmasını ve Hegseth için "Savaş Bakanı" gibi terimlerin kullanılmasını öngörüyor.

Trump , 25 Ağustos'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Savaş Bakanlığı olduğu dönemde inanılmaz bir zafer geçmişimiz olması herkesin hoşuna gidiyor. Sonra bunu Savunma Bakanlığı olarak değiştirdik" dedi.