Trump'tan Pentagon hamlesi! 'Savaş Bakanlığı'nı yeniden kuracak

Trump'tan Pentagon hamlesi! 'Savaş Bakanlığı'nı yeniden kuracak

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Cuma günü imzalayacağı kararnameyle Savunma Bakanlığı’nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirecek. Trump geçen ay gazetecilere, "Savaş Bakanlığı döneminde inanılmaz bir zafer geçmişimiz olması herkesin hoşuna gidiyor" demişti.

DIŞ HABERLER -  ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmek için bir kararname imzalayacak. Fox News'in öğrendiğine göre, kararname kurumun eski ismini taşıyacak. 

Trump'tan Pentagon hamlesi! 'Savaş Bakanlığı'nı yeniden kuracak - 1. Resim

Hem Trump hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth, yakın zamanda kurumun adını değiştirmek istediklerini belirttiler. Bu, Trump yönetiminin Pentagon içindeki "savaşçı ruhu" kampanyasının bir parçası olarak öncülük ettiği birkaç girişimden biri olarak ön plana çıkıyor.

Trump'tan Pentagon hamlesi! 'Savaş Bakanlığı'nı yeniden kuracak - 2. Resim

HEGSETH "SAVAŞ BAKANI" OLACAK

Beyaz Saray, Trump'ın isim değişikliğini Cuma günü uygulamaya koyacağını doğruladı. Beyaz Saray'ın bilgi notuna göre, başkanlık kararnamesi, Savunma Bakanlığı için ikincil bir unvan olarak Savaş Bakanlığı'nın kullanılmasını ve Hegseth için "Savaş Bakanı" gibi terimlerin kullanılmasını öngörüyor. 

Trump'tan Pentagon hamlesi! 'Savaş Bakanlığı'nı yeniden kuracak - 3. Resim

Trump , 25 Ağustos'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Savaş Bakanlığı olduğu dönemde inanılmaz bir zafer geçmişimiz olması herkesin hoşuna gidiyor. Sonra bunu Savunma Bakanlığı olarak değiştirdik" dedi.

