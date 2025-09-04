Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya ve Ukrayna'yı açık açık tehdit etmişti! Trump'tan barış açıklaması: Hazır değiller ama...

Rusya ve Ukrayna'yı açık açık tehdit etmişti! Trump'tan barış açıklaması: Hazır değiller ama...

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna’nın görüşmek için anlaşmaya varamaması durumunda ''Ne olacağını göreceksiniz'' tehdidinde bulunmuştu. Barış görüşmelerine yönelik tutumunu ''iyimser'' olarak nitelendiren Trump, tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını ifade etti.

Trump geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna liderlerinin kısa süre içinde anlaşmaya varması gerektiğini belirtmiş, aksi halde ''Neler olacağını göreceksiniz" sözleriyle tehditlerde bulunmuştu. 

''GERÇEKÇİ VE İYİMSER BİT TUTUM''

Trump CBS News'e telefonla verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki muhtemel barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu konuda kararlı olduğunu vurguladı. Tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" olarak nitelendiren Trump, her iki ülkenin liderlerinin de müzakerelerdeki "bu dönüm noktasını" nasıl ele aldığını yakından takip ettiğini söyledi.

Trump'tan Putin'e yeni tehdit!

''HENÜZ HAZIR DEĞİLLER AMA BAŞARACAĞIZ''

Trump, "İzliyorum, görüyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile bu konu hakkında (barış anlaşması) konuşuyorum. Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." dedi.

Rusya ve Ukrayna gibi savaşan ülkelere yönelik diplomatik yaklaşımının, "liderleri bir araya getirip kendi yönlendirmesiyle barış anlaşmasına aracılık etmek" olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımın, hızlı bir çözüm arandığında bile sabır gerektirdiğini ancak bu yılki diğer barış anlaşmalarında bunun karşılığını aldığına inandığını vurguladı.

Rusya ve Ukrayna'yı açık açık tehdit etmişti! Trump'tan barış açıklaması: Hazır değiller ama... - 2. Resim

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday olmadığını belirterek, "Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek yapabileceğim savaşları bitirmek. Dikkat çekmeye çalışmıyorum. Sadece hayat kurtarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

