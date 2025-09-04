Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BAE'den Trump'a uyarı: Batı Şeria'nın ilhakı anlaşmayı bozar!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürürken, bölgeye yönelik topyekün işgal karar verildi. Bu kapsamda, Gideon Arabaları Harekatı'nın ikinci dalgası başladı. BAE'den ise Batı Şeria'nın ilhakına yönelik sert bir tepki geldi. BAE, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin Abraham Anlaşmaları’na zarar vereceği ve Donald Trump’ın anlaşmaları genişletme hedeflerini zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin Abraham Anlaşmaları’na zarar vereceği ve Donald Trump’ın anlaşmaları genişletme hedeflerini zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin bilgiye sahip iki kaynağa göre, BAE bu mesajı Trump yönetimine iletti.

Axios'dan edinilen bilgilere göre, İsrail, Batı Şeria’nın büyük bir bölümünü ilhak etmeyi planlıyor; bu adım, bazı Batılı ülkelerin Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından gündeme geldi. Trump, bu süreci engelleyebilecek tek uluslararası aktör olarak görülüyor. BAE, Trump’ın harekete geçmemesi halinde, dış politika mirasının önemli bir bölümünün çökeceği uyarısında bulundu.

"BATI ŞERİA'NIN İLHAKI KIRMIZI ÇİZGİDİR"

BAE yetkilileri, hem özel hem de kamuya açık görüşmelerde, Batı Şeria’nın bir kısmının ilhakının “kırmızı çizgi” olduğunu belirtti.

BAE’li üst düzey bir yetkili, Axios’a yaptığı açıklamada, “Bu planlar hayata geçirilirse BAE-İsrail ilişkisine ciddi zarar verecek ve bölgesel entegrasyon vizyonunu onarılamaz biçimde sarsacak. İsrail’in önünde şu anda iki seçenek var: ilhak veya entegrasyon” dedi.

İsrail yetkililerine göre, Netanyahu’nun ilhak planıyla ilgili yeni bir toplantı Perşembe günü yapılacak. Başbakanın yakın danışmanı Ron Dermer ise Pazar günü Miami’ye, hafta içinde Washington’a giderek Rubio ve Witkoff ile görüşecek.

