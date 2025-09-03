Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, Lübnan'a hava saldırısı başlattı! Bölgede alevler yükseliyor

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusuna bağlı hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Acil Sağlık Operasyonları Merkezi, son İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı ve hava kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tayba, Şeba, Yatir beldeleri ile Harayib beldesinde 4 Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail tarafından ise saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BİR EV HAVAYA UÇURULDU

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait birliklerin sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesi çevresine girdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Cel ed-Deyr bölgesinde bir evi havaya uçurduğu aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesinde de İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) bölge halkı ev eşyalarını taşıdığı sırada ses bombası attı, yaralanma bildirilmedi.

İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Yarun beldesinde bir ekskavatörü hedef aldığı, Meys el-Cebel bölgesinde de bir ekskavatörü hedef alan İsrail dronunun düştüğü kaydedildi.

Ayrıca, bir İsrail dronunun Meys el-Cebel'e provokatif yazılar içeren broşürler attığı ifade edildi.

Nebatiye kentine bağlı beldelerde, İsrail hava kuvvetleri ile insansız hava araçlarının uçuşları eşzamanlı olarak gerçekleşti.

Harayib, Kevseriyye er-Ruz ve Vadi beldeleri çevrelerinde de İsrail saldırıları gerçekleşti ancak ölü ve yaralı bildirilmedi.

Mercauyun çevresinde vatandaşların taşınma işlemleri sırasında uçuş yapan İsrail uçaklarının ses bombaları attığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

