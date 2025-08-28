Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Düşen bomba yüklü İHA inceleme sırasında patladı! 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti

Düşen bomba yüklü İHA inceleme sırasında patladı! 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Düşen bomba yüklü İHA inceleme sırasında patladı! 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti
İsrail, İHA, Lübnan, Bomba, Asker, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Lübnan semalarında uçurduğu insansız hava aracı (İHA) 2 kişinin ölümüne neden oldu. Lübnan'da düşen ve incelemeye alınan bomba yüklü İsrail İHA'sının patlaması sonucu 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) inceleme sırasında patladığı, 2 Lübnan askerinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait bomba yüklü İHA Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü.

Düşen İHA'nın incelendiği sırada infilak etmesi üzerine 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Düşen bomba yüklü İHA inceleme sırasında patladı! 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI İLE BAŞBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Yaşanan bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti.

Mesajında Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı.

Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
7 savaş gemisi ve 1 denizaltı Karayipler'e yerleşti! ABD ile Venezuela arasında gerilim tırmanıyor - Dünya7 savaş gemisi ve 1 denizaltı bölgeye konuşlandıIrak ve Suriye'den tarihi yakınlaşma! Sınır kapıları açılıyor mu? - DünyaIrak ve Suriye'den tarihi yakınlaşma!F16 savaş uçağı yere çakıldı! Alev topuna dönen uçakta pilot can verdi - DünyaF16 savaş uçağı yere çakıldı!7 okula bomba tehdidi! Güney Kore'de kabus senaryosu - Dünya7 okula bomba tehdidi! Güney Kore'de kabus senaryosuTrump'tan Rusya'nın Kiev saldırısına 'ilginç' tepki! "Şaşırmadım" - DünyaTrump'tan Rusya'nın Kiev saldırısına 'ilginç' tepki!Yüzlerce yıl saklı kalacaktı! Prenses Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı, 34 yıllık sır gün yüzüne çıktı - DünyaPrenses Diana'nın zaman kapsülü erken açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...