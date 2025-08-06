Sudan, BAE'ye ait askeri ikmal uçağını imha etti! HDK'ya silah taşıyordu

Sudan hava kuvvetleri, Darfur'da paramiliter güçlerin kontrolündeki bir havaalanına iniş yapan Kolombiyalı paralı askerleri taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri uçağını imha etti.

Bilgi, orduya yakın devlet televizyonu ve askeri bir kaynak tarafından açıklandı.

Anonim kalmak koşuluyla AFP'ye konuşan kaynak, BAE uçağının, Nisan 2023'ten bu yana paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile savaş halinde olan Sudan ordusu tarafından son zamanlarda tekrar tekrar hava saldırılarına maruz kalan Darfur'un Nyala havaalanında “bombalanarak tamamen imha edildiğini” söyledi.

BAE'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Savaşan taraflar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uçakta kaç kişinin bulunduğu ve hayatta kalan olup olmadığı belirsizdi.

HDK'YA SİLAH TAŞIYORDU

Abdel Fattah al-Burhan liderliğindeki ordu, BAE'yi Nyala havaalanı üzerinden HDK'YA insansız hava araçları da dahil olmak üzere gelişmiş silahlar sağladığını uzun süredir suçluyor.

Abu Dabi, BM uzmanları, ABD'li siyasi yetkililer ve uluslararası kuruluşların sayısız raporuna rağmen bu suçlamaları reddetmiştir.

Yale Üniversitesi İnsani Yardım Araştırma Laboratuvarı tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, Güney Darfur eyaletinin başkentindeki havaalanında çok sayıda Çin yapımı uzun menzilli insansız hava aracı olduğunu göstermiştir.

Pazartesi günü, Sudan ordusu ile bağlantılı hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri'ni RSF için savaşmak üzere Kolombiyalı paralı askerleri işe alıp finanse etmekle suçladı ve bunu kanıtlayan belgelere sahip olduğunu iddia etti.

Darfur'da Kolombiyalı savaşçıların bulunduğu yönündeki haberler 2024 yılının sonlarına kadar uzanıyor ve BM uzmanları tarafından da doğrulandı.

Bu hafta, Darfur'un geniş batı bölgesinde ordu yanlısı bir koalisyon olan Ortak Kuvvetler, ordunun kontrolü altında kalan son Darfur eyalet başkenti El-Fasher'de RSF tarafında savaşan 80'den fazla Kolombiyalı paralı asker olduğunu bildirdi.