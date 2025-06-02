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Sudan'da hükümet feshedildi, ordu destekli geçiş süreci başlıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Sudan&#039;da hükümet feshedildi, ordu destekli geçiş süreci başlıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Sudan’da siyasi dengeler bir kez daha altüst oldu. Ülkenin ordu tarafından atanan yeni Başbakanı Kamil İdris, koltuğa oturmasının üzerinden henüz iki hafta geçmeden mevcut hükümeti ani bir kararla feshetti.

Sudan’da ordu tarafından atanan Başbakanı Kamil İdris, göreve geldikten sadece iki hafta sonra mevcut hükümeti feshetti.

Resmi haber ajansı SUNA’nın aktardığına göre İdris, yeni kabine oluşturuluncaya kadar bakanlık görevlerini yardımcılar ve genel sekreterlerle sürdürecek.

ÜÇ YIL SONRA İLK BAŞBAKAN: YENİ KABİNE SİNYALİ

Kamil İdris, Sudan'da üç yıldan uzun süredir başbakanlık koltuğunun boş kalmasının ardından, Ordu Destekli Geçici Egemenlik Konseyi tarafından Mayıs ayında bu göreve atandı. Daha önce Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörlüğü görevinde bulunan İdris’in liderliğinde kurulacak yeni hükümetin, iç savaş sonrası ülkede siyasi istikrarı yeniden inşa etmesi bekleniyor.

HARTUM'DA GÜÇ BOŞLUĞU: SARAY BOŞALTILDI

Sudan Silahlı Kuvvetleri mensupları, 26 Mart günü başkent Hartum’daki Başkanlık Sarayı’ndan çekilmişti. 

"EŞİTLİK" MESAJI VERDİ

Göreve başlamasının hemen ertesi günü halka hitap eden İdris, ülkedeki tüm siyasi gruplara eşit mesafede duracaklarının altını çizmişti.

Kaynak: Dış Haberler

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