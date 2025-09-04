Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump Avrupa'ya 'Rus petrolünün tüm alımlarını durdurma' çağrısında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri

Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Donald Trump'ın Avrupa liderlerine Ukrayna'daki ‘savaşı finanse eden’ Rus petrolünün tüm alımlarını durdurmaları çağrısında bulunduğunu aktardı.

 ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamalarını istedi.

Beyaz Saray yetkilisinden alınan bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine Ukrayna savaşı için oluşturulan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump, Rusya’nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

TRUMP'TAN RUS PETROLÜ TALEBİ: ALIMLARI DURDURUN

Avrupa’nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin’e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

